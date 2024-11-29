'Siyah Kalp' nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yayınlanan 11'inci bölümüyle ekranlara geldi.

Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketiyle övgü dolu yorumlar alarak TT listesine girdi.

Samet’in açıklaması konakta sevinçle karşılandı ama Sevilay, Şansalanlar’la yüzleşmekten vazgeçmedi. Esat’ın da ortaya çıkıp söylenmesiyle Cihan herkesi sert bir dille uyardı. Konağın hanımı olduğunu söyleyen Hikmet ve Harika arasında gerilim devam edince Harika anneannesini eve döndürmenin yollarını aramaya başladı.

Kendine yeni bir hayat kurmak ve ayakları üzerinde durmak isteyen Sumru, bir halıcıda işe girdi. Tahsin ise bir yandan ikizlere sahip çıkarken diğer yandan da gizlice Sumru’yu izlemeye devam etti. Melek yaptığı test sonucunda hamile olduğunu öğrendi. Bu haberle büyük bir şok yaşayan Melek, Cihan’la konuşmak istedi. Ancak Cihan’ın kendisini yalancılıkla suçlaması ve ağır sözleri yüzünden Melek bu kararından vazgeçti.