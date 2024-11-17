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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin, ilgiyle izlenen dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Tahsin, Nuh'a Şansalanlar'a karşı planlı hareket etmesi gerektiğini söylerken Melek, Cihan'ı Sevilay da Nuh'u düşünmeden edemiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:54
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp’in 10. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yayınlanan tanıtımda Tahsin, Nuh’a Şansalanlar’a karşı planlı hareket etmesi gerektiğini söylerken Melek, Cihan’ı Sevilay da Nuh’u düşünmeden edemiyor. Samet, ikizlerin arkasındaki kişiyi araştırmaya devam ederken Tahsin’in Nuh ve Melek’e ‘Gerçekleri açıklayacak mı?’ sorusu akıllara geliyor.

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        'SİYAH KALP’İN 9. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sumru’nun büyük sırrının ortaya çıkmasıyla tüm gözler Nuh ve Melek’e çevrildi. Hikmet’in konağın ortasına bıraktığı bomba herkesi derinden etkiledi. Samet ve Hikmet ikizleri fırsatçılıkla suçladı. Bu sırada Sumru’nun onları neden bırakıp gittiğini açıklamasıyla iki kardeş iyice yıkıldı. Konaktan apar topar çıkan Nuh ve Melek, Samet’in adamları tarafından kaçırıldı. Samet, şüphelerini gidermek için kardeşlerin canını yakmaktan geri durmadı. Yaşanan şok Melek, Cihan, Nuh ve Sevilay arasında da dengeleri değiştirdi. Cihan ve Sevilay, Samet ve Hikmet’in nifak tohumlarıyla bir anda aşık oldukları kişilere sırtlarını döndü. Öfkeden gözü dönen Samet, Sumru ve Nihayet’i konaktan kovdu. Ellerinden her şeylerini alarak onları ıssız bir yere bıraktırdı. Yapılanlara göz yummayan Enise de Hikmet ve Samet’in hışmından nasibini aldı ve işinden oldu. Enise, zor durumda olan Sumru ve Nihayet’e kapısını açtı. Cihan’ın Sevilay’ı aldattığı görüntüleri ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karıştı. Sevilay ve Cihan evliliklerinde bir sorun yokmuş gibi görünmek isterken yaşadıkları hayal kırıklığıyla birbirlerine yakınlaştılar. Tahsin, Nuh ve Melek’i alıkonuldukları yerden kurtardı. İki kardeş kendilerine yapılan bu haksızlık karşısında tutuldukları yeri ateşe verdiler.

        Yönetmenliğini; Ali Balcı’nın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

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