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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan ve Sevilay düğün sonrası onlar için süslenen odayı görüp isyan ederken Sevilay, Cihan'a evliliği kabul ettiği için hesap soruyor. İkizler, Sumru'ya geçmişin hesabını sormakta kararlıyken konakta neler olacağı merak konusu oluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 21.10.2024 - 08:51
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’in merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Cihan ve Sevilay düğün sonrası onlar için süslenen odayı görüp isyan ederken Sevilay, Cihan’a evliliği kabul ettiği için hesap soruyor. İkizler, Sumru’ya geçmişin hesabını sormakta kararlıyken konakta neler olacağı merak konusu oluyor. Nuh ve Melek aşklarının da hesabını soruyor, Cihan ve Sevilay’ın tutumu ikizleri bir kez daha yenilgiye uğratıyor. Yayınlanacak bölümde ‘Sevilay ve Cihan aşklarına sahip çıkacak mı?’ sorusu akıllara geliyor.

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        'SİYAH KALP'İN 6. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sevilay evlenmeyi reddedince annesi ve dayısıyla karşı karşıya geldi. Sevilay’ın hayır cevabının tartışmaları sürerken Tahsin’in adamları tarafından Şansalanlar’ın konağına saldırı düzenlendi. Harika’nın Sevilay hakkında çıkardığı dedikodular Hikmet’in kulağına gidince Hikmet ve Sumru arasında gelirim arttı. Üstüne bir de Harika, Nuh ve Melek’i Nihayet Hanım’ın parasında gözleri olmakla suçlayınca konakta ortalık iyice karıştı.

        Samet, Harika’yı İtalya’ya göndermeye karar verdi. Bünyamin’in yaptığı işgüzarlık yüzünden Esat bir kez daha Cihan’la karşı karşıya geldi. Öfkeden deliye dönen Esat, Bünyamin’den hesap sordu.

        Sevilay’ın kararı Melek ve Cihan’ı mutlu ederken Nuh da beklemediği bu durum karşısında sevincini gizleyemedi. Aşıklar önlerinde engel kalmadığını düşününce duygularını birbirlerine göstermekten çekinmedi. Sevilay, ailesinin evlilik ısrarının sebebini çözmek için Nuh’la Kayseri'ye doğru yola çıktı. Aradığı cevapları bulmak isteyen Sevilay karşısında yine annesi ve dayısını buldu.

        Hikmet’in Sevilay’ı Nuh’un hayatıyla tehdit etmesi üzerine Sevilay, Cihan’la evlenmeyi kabul etti. Otele gelen haciz memurlarıyla neye uğradığını şaşıran Cihan, çaresiz bir şekilde Sevilay ile nikah masasına oturdu. Konakta yeniden nikah hazırlıkları yapılırken hiçbir şeyden haberi olmayan ikizler de Nuh’un arkadaşının kazası üzerine Aksu’ya gitmek zorunda kaldılar. Konağa geldiklerinde Cihan ve Sevilay’ı yeniden nikah masasında gören Nuh ve Melek büyük bir şok yaşadı.

        Yönetmenliğini Ali Balcı’nın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
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