'Siyah Kalp'in 31'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

'Siyah Kalp'in 31'inci bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı

SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in merakla beklenen yeni bölümünden bir tanıtım daha yayınlandı.

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'Siyah Kalp'in 31. Bölüm 2. Tanıtımı;

Yayınlanan tanıtımda Nuh, annesinin gönlünü kazanmak için çabalarken, Sumru’dan beklediği tepkiyi göremiyor. Hikmet planlarını sürdürürken, Almanya’dan gelen sürpriz misafir, Cihan’ı asla bırakmayacağını açıkça dile getiriyor. Halil ise, Sumru’nun karanlık geçmişini anlatmaya karar veriyor. Tanıtımın çarpıcı finalinde, Nihayet Halil’e silah çekerken; Sumru engel olmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Silahın patlamasıyla yaşanacaklar, yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

'Siyah Kalp', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!