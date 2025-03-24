'Siyah Kalp'in, 26'ncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Siyah Kalp'in, 26'ncı bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.
'Siyah Kalp'in 26. Bölüm 2. Tanıtımı;
Yayınlanan tanıtımda Sevilay, Nuh’a değişmediği sürece onla olmayacağını söylerken Cihan, gözaltından çıkınca Melek’le kavuşuyor.
Nuh ile Cihan’ın el sıkışması barışma sinyalleri verirken Hikmet’in Halil’le iş birliği yapacak olması tanıtıma damgasını vuruyor.
Tanıtımın finalinde Melek’in babası Halil’i görmesiyle neler yaşanacağı heyecanla bekleniyor.
Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.
'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!