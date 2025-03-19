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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'in, 25'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        'Siyah Kalp'in, 25'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen 25'inci bölümünden 2'nci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 00:43 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:43
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        İkinci tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi 'Siyah Kalp'in, merakla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        'Siyah Kalp'in 25. Bölüm 2. Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini, Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de!

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        #show tv
        #Siyah Kalp

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