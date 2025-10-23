Habertürk
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'e Produ Awards ödülü

        'Siyah Kalp'e Produ Awards ödülü

        SHOW TV'de ekranlara gelen, 'Siyah Kalp', uluslararası bir başarıya daha imza attı. Dizi, en prestijli televizyon ödülleri arasında yer alan Produ Awards kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:45
        'Siyah Kalp'e Produ Awards ödülü
        SHOW TV’de ekranlara gelen, yapımını TIMS & B Productions’ın, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın gerçekleştirdiği, Inter Medya’nın uluslararası dağıtımını üstlendiği, senaryosu ve güçlü oyunculuk performanslarıyla yayınlandığı dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan ‘Siyah Kalp’, uluslararası bir başarıya daha imza attı.

        Latin Amerika’nın en prestijli televizyon ödülleri arasında yer alan Produ Awards 2025’te, ‘Siyah Kalp’, ‘Best Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (En İyi Yabancı Dizi)’ kategorisinde ödül kazandı.

        Dizinin başrollerinden Aras Aydın ‘Best Actor in a Contemporary Non–Spanish-Language Telenovela (Yabancı Dilde En İyi Erkek Oyuncu)’ dalında ödüle layık görüldü.

        ULUSLARARASI BAŞARISI DEVAM EDİYOR

        Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da yankı uyandıran TIMS & B yapımları, Türk televizyon dizilerinin küresel etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60 ülkeye satılan ve yayına girdiği tüm bölgelerde yüksek izlenme rakamlarına ulaşan; hikâyesi, sinematik dili ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ‘Siyah Kalp’, Latin Amerika’da izleyici ve sektör profesyonellerinden tam not aldı.

        Aras Aydın, dizideki etkileyici performansıyla karakterine kattığı derinlik ve gerçekçilik sayesinde uluslararası jürinin dikkatini çekerek ödüle lâyık görüldü.

        #Siyah Kalp

