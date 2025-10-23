'Siyah Kalp'e Produ Awards ödülü

ULUSLARARASI BAŞARISI DEVAM EDİYOR

Yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası arenada da yankı uyandıran TIMS & B yapımları, Türk televizyon dizilerinin küresel etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Şu ana kadar 60 ülkeye satılan ve yayına girdiği tüm bölgelerde yüksek izlenme rakamlarına ulaşan; hikâyesi, sinematik dili ve prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ‘Siyah Kalp’, Latin Amerika’da izleyici ve sektör profesyonellerinden tam not aldı.

Aras Aydın, dizideki etkileyici performansıyla karakterine kattığı derinlik ve gerçekçilik sayesinde uluslararası jürinin dikkatini çekerek ödüle lâyık görüldü.