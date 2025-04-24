Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Show TV’de ekranlara gelen Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Siyah Kalp 29. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünde Nuh bayıldığını herkesten saklar. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…