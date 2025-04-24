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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 29. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz

        Siyah Kalp 29. bölüm canlı izle ekranı! Siyah Kalp'in yeni bölümünde neler yaşanacak?

        Show TV'nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akiam yeni bölümüyle ekrana geliyor. Heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı yeni bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler Siyah Kalp 29. bölüm canlı izle ekranı araştırmalarına başladı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Sumru konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 24.04.2025 - 11:19
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        • 1

          Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı Show TV’de ekranlara gelen Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Siyah Kalp 29. bölüm canlı izle ekranı yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dram türündeki dizinin yeni bölümünde Nuh bayıldığını herkesten saklar. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…

        • 2

          SİYAH KALP’İN 2. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          Sumru konağı terk eder. Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar.

        • 3

          Sumru hem Tahsin’in hem de Nuh’un ona inanmadığını anladığında büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve konağı terk eder.

        • 4

          Tahsin onu bulmak için elinden geleni yapar, ondan şüphe ettiği için kendini suçlar.

        • 5

          Nuh bayıldığını herkesten saklar ama bu işin peşine düşmeyi de ihmal etmez. Annesine karşı duyduğu şüphe ise onu Melek ile karşı karşıya getirir.

        • 6

          Melek bir yandan annesini ararken diğer yandan da babasını kaybeden Cihan’a destek olmaya çalışır.

        • 7

          Nuh ile arasında ipler gerilir ama aynı zamanda Melek için yeni duygusal bağların temeli atılır.

        • 8

          Sevilay abisini tanımaya çalışırken mutludur. Fakat o kendine yeni bir yol çizdiğini düşünürken kötü sürprizler onun peşini bırakmaz.

        • 9

          Sumru kırgınlıkları yüzünden kendine yeni bir hayat kurmaya çalışır.

        • 10

          Şansalan evindeki büyük olaylar bile onu yolundan döndüremez.

        • 11

          SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 29. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 29. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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