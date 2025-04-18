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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 28'inci bölümüyle ekranlara geldi

        'Siyah Kalp', 28'inci bölümüyle ekranlara geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2025 - 14:05 Güncelleme: 18.04.2025 - 14:05
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        Sumru kendinden şüphe edilmesine dayanamadı
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam yirmi sekizinci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP’İN 28'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Sumru ve Halil, Nuh ile Melek’in onları bir araya getirmesinin ardından yüzleşti. Sumru, Halil’e öfkesini dile getirdi ancak Halil suçlamaları kabul etmedi. Sumru, kendisine bunu yaşattıkları için Melek ve Nuh’a da sitem etti.

        Sumru ve Halil yüzleşti;

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        Cihan, babalarının vasisinin Hikmet olduğunu Tahsin’e açıkladı. Bunun üzerine Tahsin, Tufan’dan Hikmet’in şirketle ilgili herhangi bir usulsüzlük yapıp yapmadığını öğrenmek amacıyla bir rapor hazırlanmasını istedi. Tufan, olumsuz bir durumla karşılaşmadıklarını belirtti. Fakat Tufan’ın Hikmet ile iş birliği içinde olduğu ortaya çıktı. Tahsin ve Cihan şirkette konuştukları sırada yanlarına Halil geldi ve kendini tanıttı. Sumru ile geçmişte yaşanan olayları anlatıp kendini savunmaya çalıştı.

        Tahsin, Halil ile tanıştı;

        Nuh, Halil’in anlattıklarından etkilendi ve ona inandı. Düşüncelerini Melek’le paylaştı. Ancak Melek, Halil’e inanıp Sumru’ya haksızlık ettiğini düşündüğü için Nuh’a tepki gösterdi. Sevilay, herkesten habersiz eşyalarını toplayıp konağı terk etti ve İstanbul'a gitmek için yola çıktı.

        Esma, başına gelen kaçırılma olayının arkasında Esat’ın olduğundan şüphelendi ve Esat’ı, her şeyi Cihan’a anlatmakla tehdit etti. Esat, Hikmet ve Halil’in yanına gidip, Esma’nın kendisinden şüphelendiğini söyledi. Hikmet’e vermek için sakladığı parayı almaya giden Esat, karşısında Cihan’ı gördü. Olay karşısında öfkelenen Cihan, Esat’ı polise şikayet etti. Evdekilerin Esat’ı sorması üzerine ise kendisini iş için Antalya’ya gönderdiğini söyledi.

        Tahsin, Cihan ve Hikmet şirkette buluştu, ona istediği teklifi veremeyeceklerini söyleyip yeni bir teklif sundular ancak Hikmet kabul etmedi. Hikmet’in şartlarına uymaya mecbur kalan Tahsin ve Cihan, imza atacakları sırada Cihan’ın telefonu çaldı ve Samet Şansalan’ın vefat ettiği haberini aldı.

        Samet Şansalan'dan kötü haber geldi;

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        Sumru, yaşananların ardından Tahsin’e bir not bırakıp konağı terk etti. Öğretmenlik yaptığı dönemdeki bir arkadaşını şahit göstermek için bulmak üzere Gümüşhane’ye gitti ancak arkadaşının yurt dışında olduğunu öğrenince konağa geri döndü. Tahsin’le yüzleşen Sumru, yaşadıklarını anlatarak ona inanıp inanmadığını sordu. Ancak beklediği cevabı alamayan Sumru, Tahsin’i terk etti. Tam bu sırada Nuh, evin ortasında fenalaşarak bayıldı.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu; Yıldız Tunç’un yazdığı 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

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