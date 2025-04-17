Siyah Kalp'in yeni bölümde neler olacak? Siyah Kalp 28. bölüm canlı izle
Show TV'nin başarılı yapımlarından biri olan Siyah Kalp, bu akşam 28. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler televizyona alternatif olarak Show TV canlı yayın ekranından da izleyebilir. İşte, Siyah Kalp 28. bölüm özeti ile diziyi canlı, kesintisiz ve anlık olarak izleyebileceğiniz Show TV canlı yayın ekranı...
- 1
Siyah Kalp 28. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Bu akşam saat 20.00'de yeni bölümü yayınlanacak diziyi televizyondan izleme şansı bulamayacaklar, Show TV canlı yayın ekranından kesintisiz izleyebilir. Peki, Siyah Kalp 28. bölümde neler olacak? İşte, yeni bölümde yaşanacaklar ve Show TV canlı yayın ekranı...
- 2
SİYAH KALP 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
İkizler, Sumru’yu en büyük kâbusu Halil ile karşı karşıya getirmiştir.
- 3
Sumru için bu yüzleşme onların beklediğinden de ağır olacak, Halil’in açıklamaları Sumru’yu şaşkına çevirecektir. Hikmet’in vasilikten çekilme şartları Cihan ve Tahsin’i zorlar.
-
- 4
Bu hamle ise aslında Hikmet’in büyük planının bir parçasıdır. Harika’nın söylediklerine içerleyen Sevilay kendi için büyük bir adım atar.
- 5
Bu adım onu yeni olaylara sürükleyecektir. Halil sadece Sumru’nun karşısına çıkmakla yetinmez, Sumru’nun sevdikleriyle arasına da kuşku tohumları ekmeye devam eder.
- 6
Geçmişiyle bir kez daha yüzleşmek zorunda kalan Sumru’yu büyük sınavlar beklemektedir.
-
- 7
SİYAH KALP CANLI İZLE
Siyah Kalp bu akşam 20.00'de yeni bölümü ile ekranlarda olacak. 28. bölüm televizyon ile aynı anda Show TV canlı yayın ekranından izlenebilecek.