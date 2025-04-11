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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp', 27'nci bölümüyle ekrana geldi

        'Siyah Kalp', 27'nci bölümüyle ekrana geldi

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp', dün akşam 27'nci bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitleyen 'Siyah Kalp' övgü dolu yorumlar aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:55 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:57
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        Sumru ve Halil karşı karşıya
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        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam 27'nci bölümüyle ekranlara geldi.

        Sürükleyici hikâyesi ve büyülü atmosferiyle izleyicileri bir kez daha ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı.

        'SİYAH KALP'İN 27'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Yıllar önce kendisini terk eden babası Halil’i karşısında gören Melek büyük bir şok yaşadı. Babasına karşı sert bir dille tepki gösteren Melek, annesine yaptıklarını bildiğini de Halil’in yüzüne vurdu. Halil, Melek’in Sumru ile ilgili söylediklerini kabul etmedi. Melek, Halil’in ortaya çıktığını hemen Nuh’a haber verdi. Babalarının döndüğünü anneleri de dahil olmak üzere kimseye söylememeye karar verdiler.

        “Babamız geldi Nuh”;

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        Esat, yüklü miktarda para elde etmek için Esma üzerinden bir plan yaptı. Esma’yı bir ahıra kilitleyip başına adam diken Esat, adamlarla iş birliği yaparak Esma’nın kaçırılmış gibi gösterilmesini sağladı. Esma’nın kurtuluşu için de fidye talep edildi. Tahsin, Esma’yı kurtarmak için hemen harekete geçti ve parayı hazırladı. Planı kusursuz bir şekilde işleyen Esat, Tahsin’den paraları alarak Esma’yı kurtarmış gibi yaptı. Hikmet ile Halil arasındaki arkadaşlık giderek daha da yakınlaştı. Hikmet, Halil’i Esat’la da tanıştırdı.

        Esat ve Cihan, Esma’yı kurtardı;

        Hikmet’in Samet’in vasisi olduğunu öğrenen Cihan çılgına döndü ve hesap sormak için konağa gitti. Cihan, Hikmet’e vasilikten vazgeçmesi için para teklif etti. Ancak Hikmet’in şartları Cihan’ı köşeye sıkıştırdı. Melek’in ardından Halil, Nuh’la görüştü. Bu görüşmeye Melek de katıldı. Halil’in söylediklerine inanmayan Melek ortamı terk ederken Nuh ise babasına karşı kararsız kaldı. İki kardeş bir karar vererek Sumru ile Halil’i karşı karşıya getirdi.

        İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;

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        28'İNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI!

        Dizinin ekrana gelen bölümünün hemen ardından yirmi sekizinci bölüm tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda Halil, Sumru’nun kendisine iftira attığını itiraf etmesini isterken; İhsan ve Cihan’ın karşısına çıkmasıyla da tansiyon giderek yükseliyor. Sumru, Halil’in anlattıklarından dolayı kendisinden şüphe eden Tahsin’i terk ediyor. Yayınlanan tanıtımın finalinde, Sevilay Kapadokya’dan ayrılırken Nuh’un Sumru yerine babası Halil’e inanmaya başlamasıyla yeni bölümde neler olacağı merakla bekleniyor.

        'Siyah Kalp' 28'inci Bölüm Tanıtımı;

        Yönetmenliğini; Murat Saraçoğlu ile Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaristliğini; Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp'in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle perşembe akşamı 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Siyah Kalp

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
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