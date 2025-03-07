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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 23. BÖLÜM İZLE TEK PARÇA || Show TV ekranı ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz yayında (6 Mart 2025)

        Siyah Kalp 23. bölüm izle! Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz

        Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Siyah Kalp, 6 Mart Perşembe akşamı yeni bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği Tims&B Productions imzalı dizinin son bölümünde ihbar üzerine polislerin Tahsin'in bahçesinde arama yapması Tahsin ve Sumru'yu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır. Siyah Kalp 23. bölüm izle ekranı diziyi izleyemeyenler ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 6 Mart 2025 Show TV Siyah Kalp son bölüm full HD izle, tek parça, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2025 - 08:52 Güncelleme: 07.03.2025 - 08:52
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        • 1

          Show TV’nin dram türündeki dizisi Siyah Kalp dün akşam 23. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan’ın yer aldığı, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin son bölümünde Cihan, Melek’e evlenme teklif eder. Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Siyah Kalp 23. bölüm izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV ile Siyah Kalp son bölüm izle full HD, kesintisiz, tek parça seçenekleri.

        • 2

          SİYAH KALP’İN 23. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

          İhbar üzerine polislerin Tahsin’in bahçesinde arama yapması Tahsin ve Sumru’yu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

        • 3

          İkisi de her şeyin mahvolduğunu düşünürler.

        • 4

          Cihan, Melek’e evlenme teklif eder.

        • 5

          Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar.

        • 6

          Nuh’un Şansalan nefreti ailesini tedirgin eder.

        • 7

          Onun tepkileri Sevilay’ı korkutmaya başlamışken ikili arasındaki ipler gerilir.

        • 8

          Artık geri dönülmez bir yola girerler.

        • 9

          Samet’in fenalaşması Şansalanlara büyük bir darbe indirmişken kötü bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

        • 10

          Artık Sumru ve Şansalanlar için devran dönecektir.

        • 11

          SİYAH KALP SON BÖLÜM İZLE

          6 Mart Perşembe akşamı ekrana gelen Siyah Kalp dizisinin 23. Bölümünü Show TV üzerinden full HD, tek parça ve kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 23. BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12
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