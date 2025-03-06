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        Haberler Bilgi Magazin SİYAH KALP 23. BÖLÜM CANLI İZLE || Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, kesintisiz

        Siyah Kalp 23. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar

        Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımların biri olan Siyah Kalp, 6 Mart Perşembe akşamı 23. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Siyah Kalp 23. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, ihbar üzerine polislerin Tahsin'in bahçesinde arama yapması Tahsin ve Sumru'yu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 15:09 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:09
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        • 1

          Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 23. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Cihan, Melek’e evlenme teklif eder. Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…

        • 2

          SİYAH KALP’İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          İhbar üzerine polislerin Tahsin’in bahçesinde arama yapması Tahsin ve Sumru’yu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakır.

        • 3

          İkisi de her şeyin mahvolduğunu düşünürler.

        • 4

          Cihan, Melek’e evlenme teklif eder.

        • 5

          Aşık çift bütün zorluklara karşı beraberken önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunun farkındadırlar.

        • 6

          Nuh’un Şansalan nefreti ailesini tedirgin eder.

        • 7

          Onun tepkileri Sevilay’ı korkutmaya başlamışken ikili arasındaki ipler gerilir.

        • 8

          Artık geri dönülmez bir yola girerler.

        • 9

          Samet’in fenalaşması Şansalanlara büyük bir darbe indirmişken kötü bir sürprizle karşı karşıya kalırlar.

        • 10

          Artık Sumru ve Şansalanlar için devran dönecektir.

        • 11

          SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 23. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          SİYAH KALP 23. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 12
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