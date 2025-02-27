Siyah Kalp 22. bölüm canlı izle ekranı! İşte bu akşam Siyah Kalp'in yeni bölümünde olacaklar
Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımların biri olan Siyah Kalp, 27 Şubat Perşembe akşamı 22. bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen seyirciler için Siyah Kalp 22. bölüm canlı izle ekranı haberimizde yer alıyor. Başrollerinde Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümünde, herkes barışı kabullenmişken Nuh aldığı telefonla neye uğradığını şaşırır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD…
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Show TV’nin Tims&B Productions imzalı dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümü ile ekrana geliyor. Yeni bölümü internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler Siyah Kalp 22. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yönetmen koltuğunda Ali Balcı’nın oturduğu, senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Tahsin’in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler. Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler. Melek ve Cihan ise beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Siyah Kalp yeni bölüm izle full HD, donmadan, kesintisiz…
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SİYAH KALP’İN 22. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Herkes barışı kabullenmişken Nuh aldığı telefonla neye uğradığını şaşırır.
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Tahsin’in ortada olmadığını gören Sumru ve ikizler çok endişelidirler.
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Nuh ve Sumru bu işin arkasında Şansalanların olduğunu düşünürler.
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Melek ve Cihan tam her şeyi yoluna koyacakken beklenmedik kötü sürprizlerle karşı karşıya kalırlar.
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Artık barış içinde huzurlu birlikteliğe ulaşmak onlar için gittikçe zorlaşacaktır.
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Nuh’un Şansalanlar’a olan nefreti gitgide artmaktadır.
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Bu nefret onun etrafındakilere karşı ani çıkışlarına sebebiyet verir.
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Sevilay ise artık bu duruma katlanmakta zorluk çeker.
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Tahsin için endişelenen Sumru, ona karşı olan duygularının yoğunluğuyla yüzleşir.
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Hayatında onu gerçekten seven ve değer veren adamı kaybetmeyi göze alamaz.
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SİYAH KALP YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Siyah Kalp dizisinin 22. Bölümünü Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.
SİYAH KALP 22. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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