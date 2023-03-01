SİYAD Ödülleri'nde adaylar açıklandı

SİYAD 55. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu. Derneğe üye sinema yazarlarının oylarıyla belirlenen adaylıklarda ‘Kurak Günler’ 10 kategoride 11 adaylık, ‘Kerr’ ise 10 adaylık kazandı. ‘Okul Tıraşı’ sekiz, ‘Beni Sevenler Listesi’ ile ‘Bergen’ ise yedişer adaylık elde etti.
HABERTURK.COM
Sinema Yazarları Derneği’nin (SİYAD), 55. Türkiye Sineması Ödülleri adayları belli oldu. 2022 yılı içinde sinemalarda gösterilen yerli yapımlar için 11 ayrı kategoride adaylar, dernek üyelerinin oylarıyla belirlendi. Buna göre Emin Alper’in yazıp yönettiği ‘Kurak Günler’ 10 kategoride 11 adaylık elde ederken, Tayfun Pirselimoğlu’nun ‘Kerr’ filmi 10 adaylık kazandı. Ödüllerde Ferit Karahan’ın ‘Okul Tıraşı’ filmi sekiz, Emre Erdoğdu’nun ‘Beni Sevenler Listesi’ ile 2022’nin en çok izlenen filmi ‘Bergen’ yedişer dalda adaylık elde etti. ‘Zuhal’ beş, ‘Anadolu Leoparı’ dört adaylıkla listeye girerken, ‘Dirlik Düzenlik’, ‘Bana Karanlığını Anlat’ ve ‘Dilberay’ ödüllerde birer adaylık kazandı.
Bu yılın aday listesinde dikkat çekici sonuçlar da yer aldı. Geçen yıl kaybettiğimiz iki usta oyuncu Rıza Akın (Kerr) ve Ayberk Pekcan (Dilberay) Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorisinde aday olarak yer aldı. ‘Bergen’ Yardımcı Kadın Oyuncu Performansı, ‘Kurak Günler’ ise Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı kategorilerinde ikişer adaylık elde etti.
Bir diğer dikkat çekici sonuç ise Erdem Şenocak’ın hem En İyi Erkek Oyuncu Performansı (Kerr) hem de Yardımcı Erkek Oyuncu Performansı (Kurak Günler) kategorilerinde iki adaylık elde etmesi oldu. SİYAD üyeleri ayrıca, Dijital Platformlarda Gösterime Giren En İyi Film kategorisi için, ilk gösterimi dijital platformlarda gerçekleştirilen beş uzun metraj yerli filmi aday gösterdi. SİYAD bünyesinde oluşturulan kurullar da çalışmalarını tamamlayarak Uzun Belgesel, Kısa Belgesel, Kısa Film ve Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adaylarını açıkladı.
Açıklanan adaylar SİYAD üyelerinin oylarına sunulacak ve her kategoride yılın en iyisi belirlenecek. Ödüller, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törende sahiplerine verilecek.
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