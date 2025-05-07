Sivrisinekler uykusundan uyanıyor... Bu yaz sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

Sivrisinekler uykusundan uyanıyor... Bu yaz sivrisinek kabusu yaşamamak için bunlara dikkat!

Gecenin sessizliğini bölen o tanıdık vızıltı geri döndü. Kışın dinlenen sivrisinekler, baharın gelişiyle birlikte yeniden hayatımıza karışmaya başladı. Özellikle sabah erken saatlerde ve gün batımına doğru artan bu küçük ama etkili misafirler, sadece kaşıntıya neden olmuyor; pek çok tehlikeli hastalığın da taşıyıcısı olabiliyor. İşte sivrisineklerle başa çıkmanın yolları...

REKLAM advertisement1

SİVRİSİNEKLER NASIL KIŞ UYKUSUNA YATAR?

Sivrisineklerin kışın ortadan kaybolmasının nedeni, sıcaklık düştüğünde yaşam döngülerini yavaşlatmalarıdır. Dişi sivrisinekler sonbahar sonlarında yumurtlamayı tamamladıktan sonra kış uykusuna yatar. Genellikle bodrum katlar, odun yığınları, ağaç kovukları gibi korunaklı alanlarda hareketsiz halde beklerler. Erkek sivrisinekler ise daha kısa ömürlü oldukları için kış aylarını göremez.

REKLAM

Havaların ısınmasıyla birlikte, bu dişi sivrisinekler yeniden aktif hale gelir ve yumurtalarını bırakmak için nemli alanlara yönelir. Yani ilkbaharın gelmesiyle birlikte sivrisinek istilası da başlar.

SİVRİSİNEKLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ TEHDİTLERİ

Sivrisinekler yalnızca rahatsız edici kaşıntılara neden olmakla kalmaz, aynı zamanda pek çok hastalığın da taşıyıcısıdır. Özellikle: Batı Nil Virüsü, Zika Virüsü, Sıtma, Sarı Humma gibi hastalıklar sivrisinekler aracılığıyla yayılabilir. Türkiye'de bu hastalıklar yaygın olmasa da, iklim değişikliği ve artan göçlerle birlikte risk bölgeleri genişlemektedir.

SİVRİSİNEKLERİN EN SEVDİĞİ ORTAMLAR Sivrisinekler özellikle durgun su birikintilerini tercih eder. Çiçek altlıkları, kovalar, saksı tabakları, atıl bırakılmış lastikler, bodrumlarda biriken su gibi alanlar, onların üremesi için adeta birer davetiye niteliğindedir. Bunun dışında yoğun bitki örtüsü, çalılıklar ve nemli alanlar da sivrisinek yoğunluğunun artmasına neden olur. REKLAM EVDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER Sivrisineklerle baş etmenin ilk adımı, onların çoğalabileceği alanları ortadan kaldırmaktır. Evde uygulanabilecek başlıca yöntemler şunlardır: Saksı tabaklarındaki suyu sık sık boşaltın. Cam ve kapı önlerine ince tül veya sineklik yerleştirin. Limon ve karanfil gibi doğal kovucular kullanın. Lavanta, nane, fesleğen gibi sivrisinek kovucu bitkiler yetiştirin. Klima ya da vantilatör kullanarak hava akımı sağlayın (sivrisinekler durağan havayı sever). Elektrikli sivrisinek cihazları veya spreyleri belirli dozlarda kullanabilirsiniz. DOĞAL YÖNTEMLERLE SİVRİSİNEK KOVMAK Kimyasal ürünlere başvurmadan da sivrisinekleri uzaklaştırmak mümkündür. İşte doğal çözümler: Elma sirkesi spreyi: Su ve elma sirkesini karıştırıp cama sıkabilirsiniz.

Karanfilli limon: Ortadan ikiye kesilmiş limonun içine karanfil batırarak odalara yerleştirin. Kahve telvesi: Durgun sulara bir miktar kahve telvesi dökmek, sivrisinek larvalarının oksijenle temasını keser. Lavanta yağı: Pamuk üzerine damlatılıp pencere kenarlarına konulabilir. Hem güzel kokar, hem de sivrisinekleri uzaklaştırır. REKLAM