Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Sivas’ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?

        Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?

        Sivas depremi bugün iki kez oldu. AFAD, Sivas merkezde peş peşe 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Önceki günde Malatya'da okullar tatil edilirken gözler Sivas'a çevrildi. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Yarın ve bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 17.10.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sivas’ta deprem meydana geldi. 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe sebeo oldu. Deprem sonrası okullar ile ilgili alınan kararlar yakın takibe alındı. Peki Sivas’ta okullar tatil mi, kaç gün tatil? Sivas’ta yarın ve bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?

        • 2

          SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

          Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Şimşek, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        Yurt dışından gayrimenkul alımı yine rekora koşuyor
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşetine tutuklama!
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        Harris'in Fox News ile ilk röportajı hararetli geçti
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Rashica'nın yerine kim oynayacak?
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Meryem'i 5 kurşunla katletmişti! Son sözü soruldu!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Zeytinyağını boyamışlar
        Zeytinyağını boyamışlar
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Polis inceleme başlattı! Öldüren temizlik!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        Eski hakem Selçuk Dereli hayat kurtardı!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        İstanbul'da yaşandı! İki kuzenin kanlı hesaplaşması!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kademeli ayrılık
        Kademeli ayrılık
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Bodrum'un rakipleri belli oldu
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Galatasaray'ın eli rahatladı!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Güney Kore, Kuzey için artık 'resmi' düşman
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Habertürk Anasayfa