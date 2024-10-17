Sivas'ta okullar tatil mi? Bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?
Sivas depremi bugün iki kez oldu. AFAD, Sivas merkezde peş peşe 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldiğini duyurdu. Önceki günde Malatya'da okullar tatil edilirken gözler Sivas'a çevrildi. Peki, Sivas'ta okullar tatil mi? Yarın ve bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?
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Sivas’ta deprem meydana geldi. 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki sarsıntı paniğe sebeo oldu. Deprem sonrası okullar ile ilgili alınan kararlar yakın takibe alındı. Peki Sivas’ta okullar tatil mi, kaç gün tatil? Sivas’ta yarın ve bugün okullar tatil mi, Valilik duyurusu geldi mi?
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SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile okulların tatil edildiğini duyurdu. Şimşek, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17.10.2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim-öğretime (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
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