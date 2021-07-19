Bolu’nun Gerede ilçesinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sivasspor’da, sakatlık şoku yaşandı.

Futbolcu Erdoğan Yeşilyurt’un ardından defans oyuncusu Aaron Appindangoye’den kötü haber geldi. 29 yaşındaki futbolcunun sağ aşil tendonu yırtıldı. Aynı yerden bir kez daha ameliyat edilecek olan Aaron’un 6 ay sonra yeşil sahalara dönebileceği öğrenildi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’da konu ile ilgili, “Aaron Appindangoye’yi 6 ay daha göremeyeceğiz. Maalesef sakatlık geçirdi” demişti.