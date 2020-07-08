Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Ligde 54 puanla 3. sırada bulunan Sivasspor'un rakibi Yeni Malatyaspor'un 29 puanı var. Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

SİVASSPOR: 0 - YENİ MALATYASPOR: 0

(İlk yarı sonucu)

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 1

SAKAT: Hakan Arslan (Sivasspor) / Eren (Yeni Malatyaspor)

CEZALI: Ziya Erdal (Sivasspor)

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Cofie, Fatih, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Erdoğan

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Gökhan Töre, Donald, Murat, Robin, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Sivas ekibinde 2 oyuncu Yeni Malatyaspor maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye ve Mamadou Samassa Yeni Malatyaspor maçında sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.