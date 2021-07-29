Sivasspor Dinamo Batumi maçı için geri sayım başladı. Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, 3. turda Dinamo Batumi ile karşılaşacak...

SİVASSPOR D. BATUMİ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Dinamo Batum Sivasspor maçı 6 Ağustos Perşembe akşam 20:00'de başlayacak ve TRTSpor'dan canlı yayınlanacak...

SİVASSPOR'UN KADROSU

Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dımıtrıos Goutas, Emre Satılmış, Eren Şahin, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Leke Samson James, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Pedro Henrique, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.