Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj’a plaket

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Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası maçlarında Sivasspor forması altında bir sezonda en çok gol atan golcü futbolcu Rey Manaj'a, Fenerbahçe maçı öncesi Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz tarafından plaket takdim edildi.

Plaketini alan Manaj taraftarın yanına giderken, kırmızı-beyazlı taraftarlar da alkışlayarak destek verdi.