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        Sivasspor Teknik Direktörü Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'un kızının şeker komasına girerek hastaneye kaldırıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:05 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:05
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        Uygun'un kızı hastaneye kaldırıldı
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        Uygun'un şeker komasına giren 28 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Almina Tude Uygun'un yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        Uygun'un, kızının rahatsızlığı nedeniyle izin alarak Çorlu'ya gittiği, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Bellona Kayserispor maçında takımın başında olamayacağı belirtildi.

        Kırmızı-beyazlı ekibi, Kayserispor maçına yardımcı antrenörler Sefer Yılmaz ve Mehmet Yozgatlı'nın hazırlayacağı belirtildi.

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