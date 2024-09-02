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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun: Beşiktaş en formda takım - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Bülent Uygun: Beşiktaş en formda takım

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu. Saha zemini nedeniyle Beşiktaşlı yetkililere teşekkür eden Uygun, "Beşiktaş, en formda takım. Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2024 - 00:40 Güncelleme: 02.09.2024 - 00:40
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        "Beşiktaş en formda takım"
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        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş'a kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

        Beşiktaş'a saha zeminin için teşekkür eden Uygun, "Bazılarına teşekkür etmek lazım. Birincisi, futbol oynama adına saha zemini muhteşemdi. Uzun zamandan beri, Türkiye'deki sahaların hepsi birbirinden kötü. Futbol oynamaya karşı çıkan zeminler. Bu zemin süperdi. Beşiktaş taraftarına teşekkürler, görsel şov yaptılar. Futbolun bütün güzellikleri sergilendi." dedi.

        "MİLLİ ARA İLAÇ GİBİ GELECEK"

        Bülent Uygun sözlerine şöyle devam etti:

        "Beşiktaş, en formda takım. Geçen hafta 5 attılar. Biz defansif anlamda en güzel şekilde uyguladık. Fazla pozisyon vermeden 25-26. dakikadaki penaltıya kadar her şey güzeldi ama penaltıdan sonra bozuldu. Çok eksiğimiz var, futbolcularımızın bazıları idmansız. Milli ara bize ilaç gibi gelecek. Sevindirici taraf, defansif anlamdaki süreci doğru yürütüyoruz. Rey Manaj çok önemli ama ona bir türlü top getiremiyoruz, istediğimiz şeyleri tam anlamıyla yapamadık. Son dakikadaki golü saymıyorum, mağlup olduk. Beşiktaş'ı tebrik ediyor, Avrupa'da başarılar diliyorum. Biz de hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaparak taraftarımızın istediği Sivasspor'u onlara izletmek istiyoruz."

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