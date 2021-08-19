Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin yönetecek. Mücadele TRT Spor'dan yayınlanacak.

Avrupa kupalarında daha önce 18 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu müsabakalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Söz konusu mücadelelerde 20 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 31 gol gördü.

Appindangoye, Pedro Henrique, Dimitrios Goutas ve Samba Camara sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta görev yapamayacak.

Sivasspor'un muhtemel 11'i: Ali Şaşal, Uğur, Koray, Caner, Ahmet Oğuz, Azubuike, Hakan Arslan, Jorge Felix, Max Gradel, Leke James, Kayode.