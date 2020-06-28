Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşıyor. Ligde 53 puanla 3. sırada şampiyonluk mücadelesi veren kırmızı-beyazlılar zirve takibini sürdürmek, 25 puanla 17. sırada bulunan Kayserispor ise alt sıralardan kurtulmak istiyor.

SİVASSPOR: 0 - KAYSERİSPOR: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Yeni 4 Eylül Stadı

HAKEM: Mete Kalkavan

SAAT: 18.30

YAYIN: beIN Sports 1

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Claudemir, Fatih, Mert Hakan, Emre, Andrade, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KAYSERİSPOR: Lung, Rienstra, Sapunaru, Angelo, Hasan Hüseyin, Campanharo, Djedje, Mesanovic, Mensah, Henrique, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

Sivas ekibinde 4 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Aaron Appindangoye, Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa ve Fatih Aksoy, Kayserispor karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde ligin 30. haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.