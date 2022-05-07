SİVASSPOR - KASIMPAŞA

STAT: Yeni 4 Eylül Stadyumu

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: BeIN Sports 2

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SİVASSPOR: Muammer, Koray, Goutas, Camara, Ziya, Özkan, Cofie, Kerem Atakan, Sefa, Kayode, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

KASIMPAŞA: Erdem, Bruma, Donk, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Fall, Muleka

TEKNİK DİREKTÖR: Sami Uğurlu