Lider Sivasspor, ilk yarının son haftasında Göztepe'yi konuk ediyor.

SİVASSPOR - GÖZTEPE: 0-0

İlk yarı sona erdi...

STAT: Yeni 4 Eylül

SAAT: 14:00

HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu

YAYIN: BeIN Sports 1

SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

GÖZTEPE: Beto, Murat, Leo, Reis, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Mossoro, Deniz

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

13. RANDEVU

Sivasspor ile Göztepe, 13. kez karşı karşıya geliyor. 2 takım daha önce futbol tarihinde oynanan 12 maçta Sivasspor 3 kez galibiyetle ayrılırken, 6 maçtan da Göztepe sahadan galip ayrıldı. 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda kırmızı-beyazlılar 19 gol atarken kalesinde 27 gole engel olamadı.

İki ekip daha önce Sivas’ta 6 kez karşılaştı. Sivasspor 2 kez galip ayılırken, İzmir temsilcisi de 2 kez kendi deplasmandan galip ayrıldı. 2 karşılaşmada beraberlikle tamamlandı. Sivasspor ile Göztepe arasında en ilginç skorlu maç ise 1977-1978 sezonunda oynanan Göztepe´nin Sivasspor´u 7-0 yendiği maç oldu. İki ekibin son mücadelesi 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde oynanırken, Sivasspor, Göztepe ile deplasmanda 3-3 berabere kalmıştı.

Karşılaşma öncesi Sivasspor´da Emre Kılınç, Mustapha Yatabare ve Fernando attığı 6’şar gol ile Yiğidolar´ın en golcü isimleri durumunda. Göztepe de ise 3’er golle Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Eren Derdiyok takımın en golcü ismi oldu.