56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yatabare'nin yerden pasında Erdoğan'ın şutunda top savunmadan döndü. Topu yeniden önünde bulan Yatabare kaleyi denedi, yine savunma topa ayak koydu ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

Bu sezon ligde evinde ilk galibiyetini alan Sivasspor puanını 10'a yükseltirken, galibiyet hasreti 6 maça çıkan Giresunspor ise 8 puanda kaldı.

Yiğidolar'a üç puanı getiren golleri 35'te Yatabare, 45'te Saba ve 89'da Hakan Arslan kaydetti.