Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        65
        Fenerbahçe
        FB
        61
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        47
        Beşiktaş
        BJK
        44
        ikas Eyüpspor
        EYP
        40
        Göztepe
        GÖZ
        36
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        33
        Trabzonspor
        TS
        32
        Gaziantep FK
        GFK
        32
        Kasımpaşa
        KSM
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        30
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        27
        Net Global Sivasspor
        SVS
        24
        Bellona Kayserispor
        KYS
        24
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        13
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'dan Kadınlar Günü'ne özel mesaj - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'dan Kadınlar Günü'ne özel mesaj

        Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kulübün sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile kadınların toplumdaki önemine vurgu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:35 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor'dan Kadınlar Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırmızı-beyazlılar, kadınlara olan saygı ve sevgilerini dile getirerek anlamlı mesajlar paylaştı.

        Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kadınların toplumdaki yerinin önemine dikkat çekerek, "Bizim bütün kadınlarımız güçlüdür. Onun için bütün kadınlarımıza saygı duymamız gerekiyor. Onların varlığı her zaman bizi çok iyi yerlere getirir" dedi.

        Futbolcular da 8 Mart'a özel mesajlarını iletti. Futbolcuların mesajları şu şekilde:

        Rey Manaj: "Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun."

        Uğur Çiftçi: "Başta annem ve eşim olmak üzere tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun."

        Charisis: "Kadın varsa hayat var."

        Emrah Başsan: "Kadınlar geleceğin mimarıdır. Kadın, hayattır."

        Radakovic: "Kadınlar her gün özeldir."

        Tolga Ciğerci: "Kadınların olduğu her yer güzeldir."

        Djordje Nikolic: "Kadın, sevgi ve emeğin adıdır."

        Emirhan Başyiğit: Sevgiyle ve saygıyla 8 Mart gününüz kutlu olsun."

        Arda Erdursun: "Kadınlar güçlüdür, kadınlar vazgeçilmezdir."

        Emre Gökay: Kadınlarımız bir gün değil, her gün özel."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Ölümle biten buluşma... Kamalı vahşet!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        Kayınpederi, kayınvalidesi ve komşusunu öldürdü! Şaşırtan savunma!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        İbrahim 5 yaşındaydı... Öldüren merak!
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        Sultan nine 83 yaşındaydı... Yaşlı kadının yürek yakan sonu!
        "Kahramanımız kadınımız"
        "Kahramanımız kadınımız"
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        İsrail askerleri camiyi ateşe verdi
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        TSK'nın kadın askerleri anlattı! İşte kadın asker olmak
        Kadınlar için çalışma rehberi
        Kadınlar için çalışma rehberi
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        115 yılda eşitsizliğin verileri
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Dünya kadınlarının eşitlik yolu: 8 Mart'ın tarihçesi
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        Beşiktaş'tan Bankalar Birliği hamlesi!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Ölüm nedenleri açıklandı
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Biri 500, diğeri 5 bin lira! Peki aradaki fark ne?
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzetleri!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Nerede o eski Oscar'lar!
        Nerede o eski Oscar'lar!
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        En iyi 5 hayaletli ev filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa