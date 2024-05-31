Sivasspor'da kaleci Ali Şaşal Vural’ın sözleşmesi yenilendi
Sivasspor'un file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.
Giriş: 31.05.2024 - 17:35 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:35
2016-2017 sezonundan itibaren Sivasspor’un kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda sporcuyla anlaşmaya varıldı.
Ali Şaşal, Başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.
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