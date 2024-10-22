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        Haberler Spor Futbol Süper Lig EMS Yapı Sivasspor Sivasspor'da Alex şoku! - EMS Yapı Sivasspor Haberleri

        Sivasspor'da Alex şoku!

        Sivasspor Kulübü, Hatayspor maçında sakatlanan Alex Pritchard'ın sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:34
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        Sivasspor'da sakatlık şoku!
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        Sivasspor’da sakatlık şoku yaşandı. Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Hatayspor ile oynanan maçta sakatlanan Alex Pritchard’ın durumu hakkında kulüpten bilgilendirme yapıldı.

        Yapılan açıklamada, Alex’in sağ arka adalesinde yırtık tespit edildiği belirtildi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Trendyol Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde, pazar günü sahamızda Hatayspor ile oynadığımız karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan sporcumuz Alex Pritchard'a yapılan MR görüntülemesi sonucunda, sağ arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Alex Pritchard'ın tedavisi sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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