Sivasspor'da 3 futbolcuya milli davet!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'a top koşturan Rey Manaj, Garry Rodrigues ve Samuel Moutoussamy, milli takımlarına davet edildi.

Kırmızı-beyazlı camiadan konu ile ilgili yapılan paylaşımda; golcü oyuncu Rey Manaj'ın Arnavutluk Milli Takımı, Garry Rodrigues'in Yeşil Burun Adaları Milli Takımı ve Samuel Moutoussamy'in ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı kadrosuna çağırıldığı ifade edildi.

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Yapılan paylaşıma, "3 futbolcumuz ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Rey Manaj, Garry Rodrigues, Samuel Moutoussamy, başarılar diliyoruz" notu da eklendi.