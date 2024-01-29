Sivasspor - Beşiktaş maçının yazar yorumları
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, 6. dakikada Manaj'ın golüne engel olamazken 48'de Cenk Tosun'la direğe takıldı. Siyah-beyazlıların 18. dakikada kazandığı penaltı ise VAR'dan döndü. Yiğidolar 4 maç sonra kazanırken Beşiktaş'ın galibiyet ve gol hasreti 3 maça çıktı. Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını değerlendirdi
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GÜNTEKİN ONAY: Beşiktaş, 3 maçtır gol atamıyor. Uzatmalarla birlikte 300 dakikaya tekabül ediyor bu süreç. Ligin en çok gol yiyen takımı Pendikspor’a atamadı. Krizdeki tüm yıldızları takımdan ayrılmış 10 kişi oynayan Adana Demirspor’a atamadı, dün de Sivasspor deplasmanından eli boş döndü. Bu durumu izah etmek kolay değil. Beşiktaş, kötü oynuyor, zor günler geçiriyor ancak 2 maçtır hakemlerin verip vermediği kararlar da izaha muhtaç.
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İBRAHİM YILDIZ: Santos’un geçmişi analiz edildiğinde, bol gollü maçları yok gibi. Savunma güvenliği ve tek gollü galibiyetleri istatistik olarak çarpıcı. Lig hocalığından çok, eleme maçlarının adamı gibi duruyor.
Beşiktaşlı oyuncuların bazıları bireysel yetenekleri ile öne çıkmak istiyor. Ne var ki, takım oyunu olmayınca etkinlikte olmuyor. Gerçeklikten uzak bir oyun anlayışları var. Rakip ceza sahasına giriş sayıları yetersiz. Plansız-organizasyonsuz bir takımın pozisyon sorunu yaşaması kadar doğal ne olabilir?
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UĞUR MELEKE: Dün gündüz saatlerinde Beşiktaş, Semih’in yokluğunda hücumda yaratıcılıktan çok uzaktı mesela. Serdar Topraktepe’nin fikir babası olduğu takımla, savunma göbeğinde Bahtiyar-Tayyip, sekiz numarada Amir, açıklarda Semih-Rashica ile Karagümrük-Eyüp-Rize maçlarında 11 gol atmıştı Beşiktaş. Fernando Santos etkisindeki Pendik-Adana Demir-Sivas maçlarında 270 dakikada atılan gol sayısı 0 (yazıyla sıfır). Santos’lu Yunanistan, 49 maçın 29’unu 0-0, 1-0 ya da 1-1’lik sonuçlarla bitirmişti. Pragmatik Santos’un Beşiktaş’ı da Yunanistan gibi üretmeyen bir takıma çevirmesine şaşırmamak lazım sanırım.
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ATTİLA GÖKÇE: 6. dakikada Manaj’ın vuruşunda hatalı bir gol yedi Ersin. Yenik duruma düşen Beşiktaş bir de “Tokat” yiyerek (!) penaltının iptal edilmesiyle maçı kurtarma şansından mahrum edildi. Mağrur takımdan, mağdur takıma… Dramatik ama görülmemiş bir şey değil.
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BİLAL MEŞE: Bir sözümüz de maçın VAR hakemi Serkan Tokat’a... Doğru ya da yanlış, penaltı pozisyonunda işgüzarlık yaptı. Karışmaması lazımdı. İşin özeti, Kartal’ı ayağa kaldırmanın formülü takviyelerden geçiyor, yoksaaa yangın çıktı, giderek büyüyecek, sonun da sizi de saracak unutmayın, eyy yönetim!
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ERMAN TOROĞLU: Beşiktaş teknik direktörü de yeni geldi ama ufak ufak dokunmaları görmemiz lazım. İyi ya da kötü… Futbolcuların da biraz daha kımıldaması lazım haliyle. Ama kadroda rekabete girecek futbolcu yok. Türk futbolu nerelerden nerelere gelmiş. İlerlemediği gibi hep geri vites. Yorumcu olarak konuşup, yazıyoruz da duvara mı yazıyoruz, bence suya yazıyoruz. Duvar olsa daha iyi.
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ALİ GÜLTİKEN: Beşiktaş'ta zehirli sarmaşık, takımın her yerini sarmış durumda. Duygusal, zihinsel ve fiziksel olarak dağılmış bir Beşiktaş var. Takım olma yolunda atılması gereken birçok adım olmasına rağmen bireysellik muazzam bir şekilde öne çıkmış durumda. Herkes tek başına bir şeyler ortaya koymak istiyor. Takım bütünlüğü yok, birlikte hareket etmek yok. Durum böyle olunca da sahada çırpınışlar içerisinde hareket etmeye çalışan bir oyuncu grubu görüyoruz.
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Takımın ihtiyacı olan büyük takım reaksiyonu, Beşiktaş'ın çok uzaklarında görünüyor. Kim oynarsa oynasın, rakip kim olursa olsun sahadaki acı gerçekler Beşiktaş adına değişmiyor. Takımın kökünü toptan zehirlemiş olan bu çürümüşlük durumu her maç Beşiktaş'ın önüne daha ağır faturalar getiriyor. Birçok açıdan zorlu sınav süreci devam ediyor. Ama çok net bir penaltının iptalini de anlamak mümkün değil.
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FATİH DOĞAN: Geçenlerde Rashica, dün de Salih'in aksiyon aldıktan sonra çekme ve itmeyle düşürülmesine "Devam" dediler. Bunun VAR'dan Serkan Tokat eliyle olması ilginçti. Ancak bu tablonun oluşmasında Beşiktaş'ı yönetenler aynaya bakmalı. Mevcut kadroda Sivas'ı yenebilecek potansiyel var. Bunu gösterecek bir oyun ve karakter göremedik. Sahada oyuncuların lideri yok. Oyun, baş aktörlerini arar gibi sıradan gelişiyor. Futbolcular da yardımcı oyuncu gibi. Gedson'un gayreti var, o da koşmak ve mücadele etmekten başka bir strateji içermiyor.
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Colley'nin Afrika Kupası'ndan stopere dönmesi, Bahktiyar'ın sol beke çekilmesi çözüm olmadı. 1-0 sonrası ikinci yarının en önemli net pozisyonu Cenk Tosun'un direkten dönen şutuydu. Cenk'in çıkartılıp, genç Mustafa'nın santrfora alınmasına anlam veremedim. Santos bana akıl tutulması yaşattı. Her şey Beşiktaş'ın aleyhine gelişiyor. Ama bu gidişatı durduracak radikal bir hamle görünmüyor.
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OĞUZHAN GENÇ: Beşiktaş'ın son 3 maçta galibiyeti yok, onu geçtik golü de yok. İyi futbol zaten hak getire. Hakemler desen, üst üste 4. maçta yine çileden çıkaran bir karar, yönetimin bu konudaki tepkileri de taraftarı tatmin etmiyor. Transferler için ise günlerdir süren bekleyiş hala sürüyor. Düzelmesi beklenirken daha da ağırlaşan bir hasta gibi Beşiktaş... Bu sezon nasıl bitecek, çoktan taşmış olsa da sabırdan başka bir şey dilenmiyor taraftarlara...