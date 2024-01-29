OĞUZHAN GENÇ: Beşiktaş'ın son 3 maçta galibiyeti yok, onu geçtik golü de yok. İyi futbol zaten hak getire. Hakemler desen, üst üste 4. maçta yine çileden çıkaran bir karar, yönetimin bu konudaki tepkileri de taraftarı tatmin etmiyor. Transferler için ise günlerdir süren bekleyiş hala sürüyor. Düzelmesi beklenirken daha da ağırlaşan bir hasta gibi Beşiktaş... Bu sezon nasıl bitecek, çoktan taşmış olsa da sabırdan başka bir şey dilenmiyor taraftarlara...