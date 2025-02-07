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        Haberler Bilgi Spor Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor deplasmanına konuk oluyor. Lig'de oynadığı 22 maçta 8'er galibiyet ve beraberlik alan siyah beyazlılar, 4 karşılaşmadan yenik ayrıldı ve 7. sırada yer aldı. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında kalan Sivasspor 15. sırada küme hattının sınırında bulundu. Peki, Sivasspor- Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 14:09 Güncelleme: 07.02.2025 - 14:09
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanarak ligde üst sıralara çıkmak istiyor. Ev sahibi ekip ise 3 puanı alarak alt sıralardan kurtulmanın peşinde. İşte Sivasspor-Beşiktaş maçı öncesi tüm bilinmesi gerekenler...

        • 2

          SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Sivasspor- Beşiktaş maçı 8 Şubat Cumartesi (yarın) 19.00'da oynanacak.

        • 3

          SİVASSPOR- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma beİN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert, Svensson, Emirhan, Udokhai, Masuaku, Salih, Fernandes, Muçi, Rashica, Semih, İmmobile

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

          Beşiktaş'ta Sivasspor deplasmanına birçok eksikle gidecek. "Kara kartal"da sarı kart cezalısı Rafa Silva'nın yanı sıra sakatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista ve Necip Uysal kadroda yer alamayacak.

        • 6

          LİG'DE 38. RANDEVU

          Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 37 karşılaşmada siyah-beyazlılar, 19 kez sahadan galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı ekibe 12 kez mağlup olan Beşiktaş, 6 maçta ise puanları rakibiyle paylaştı. "Kara kartal" rakip fileleri 53 kez havalandırırken, Sivasspor'un ise bu maçlardaki 39 golüne engel olamadı.

        • 7

          DEPLASMANDA 10 MAÇTA 2 GALİBİYET

          Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde dış sahada çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Bu sezon deplasmanda oynadığı müsabakalarda 18 puan kaybı yaşayan Beşiktaş, fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

        • 8

          3 OYUNCU SINIRDA

          Beşiktaş'ta 3 oyuncu, Sivasspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ligde üçer sarı kartı bulunan kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu ile Ciro Immobile, kırmızı-beyazlılar önünde kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

        • 9

          İLGİNÇ TESADÜF

          Beşiktaş ile Sivasspor, 2023-2024 sezonunda da aynı haftada karşı karşıya gelirken, maçın hakeminin de aynı olması ilginç bir tesadüf olarak göze çarpıyor. Geçen sezon Süper Lig'in 23. haftasında iki takım birbirine rakip olurken, Sivas'ta oynanan karşılaşmayı yine hakem Ali Şansalan yönetti. Söz konusu mücadeleyi ev sahibi takım, Rey Manaj'ın golüyle 1-0 kazandı.

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