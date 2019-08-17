Teknik direktörlüğe Rıza Çalımbay'ı getiren Sivasspor, Abdullah Avcı'yla ilk resmi maçına çıkan Beşiktaş'ı konuk ediyor.

SİVASSPOR - BEŞİKTAŞ

SAAT: 21:45

HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Sivas 4 Eylül

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Cofie, Hakan, Mert Hakan, Erdoğan, Emre Kılınç, Yatabare

YEDEKLER: Muammer, Ali Şaşal, Uğur, Papp, Fatih, Rybalka, Kone, Fernando, Hugo Vieira, Djerlek

TEKNİKDİREKTÖR: Rıza Çalımbay

BEŞİKTAŞ: Utku, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Dorukhan, Medel, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven

YEDEKLER: Ersin, Douglas, Rebocho, Necip, Muhayer, Erdem, Oğuzhan, Kartal, Orkan, Umut

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

Şenol Güneş ile tamamladığı 4 sezonun ardından deneyimli teknik adamla yollarını ayıran Beşiktaş, sezon başında anlaştığı yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile ilk resmi maçına çıkıyor.

BEŞİKTAŞ EKSİK

Hazırlık döneminde üst üste sakatlıklar yaşayan Beşiktaş, ligin ilk maçına eksik bir kadro ile çıkıyor. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Loris Karius, Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Enzo Roco maçta forma giyemiyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 27. RANDEVU

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de 27. kez karşılaşıyor.

İki takım arasında geride kalan 26 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 8 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki lig maçlarında iki takım da deplasmanda 2-1 galip geldi.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 13 lig maçından 8'ini Beşiktaş, 3'ünü Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas'ta siyah-beyazlılar 16, kırmızı-beyazlılar ise 12 gol attı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 26 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

KARTAL LİGE İYİ BAŞLIYOR!

Beşiktaş, lig tarihindeki açılış karşılaşmalarında 37 galibiyet, 17 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım lig tarihinde deplasmanda çıktığı 30 açılış maçında ise 10 galibiyet, 14 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı.

SON 6 SEZONDA DA KAZANDI

Siyah-beyazlı ekip, son 6 sezondaki açılış maçlarını kazanmasını bildi.

Geçen sezon Akhisarspor'u evinde 2-1 yenen siyah-beyazlı ekip, 2017-2018'de İstanbul'da Antalyaspor'u 2-0, 2016-2017'de evinde Alanyaspor'u 4-1, 2015-2016 ile 2014-2015'te Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 5-2 ve 1-0 yendi. 2013-2014'ün açılış maçında Trabzonspor'u konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 2-0'lık skorla geçti.

SADECE 8 MAÇTA GOL ATAMADI

Sezonun ilk haftalarındaki maçlardan 53'ünde gol atan Beşiktaş, buna karşın sadece 8 karşılaşmada lige sessiz giriş yaptı.

Siyah-beyazlılar, ilk haftalarda 25 maçta gol yemezken, 36 müsabakada ise kalesini gole kapatamadı.

Açılış maçlarında en farklı galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, buna karşın ilk haftalarda en farklı yenilgiyi 2-0 ile yaşadı.

35 SEZONDUR GOLSÜZ AÇILIŞ YOK

1983-1984'te Antalyaspor ile 0-0 berabere kalarak lige başlayan Beşiktaş'ın, daha sonraki 35 sezonda başlangıç maçları golsüz bitmedi.

Sezona başlangıç karşılaşmalarında toplam 110 gol kaydeden siyah-beyazlılar, kalesinde 44 gol gördü.