Sivasspor: 3 - Gaziantep FK: 2 | MAÇ SONUCU

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Sivasspor oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 37'de Rey Manaj, 69'da Keita Balde ve 83. dakikada Murat Paluli attı. Gaziantep FK'nın gollerini ise 6'da Alexandru Maxim ve 88. dakikada Kenan Kodro kaydetti.

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, sakatlığı nedeniyle 42. dakikada oyundan çıktı ve yerini Turaç Böke'ye bıraktı. Öte yandan Kırmızı Beyazlıların 2. golünü kaydeden Keita Balde, gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Sivasspor puanını 7'ye yükseltirken, Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Beyazlılar, Konyaspor'a konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR 4'üncü dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan topta Sonko ile Nikolic anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Kondro Nikolic'i geçmeye çalışırken müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi. 5’inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 0-1. 37'nci dakikada Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Pritchard, kale alanı önüne doğru topu ortaladı. Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı 62'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Turgunboyev'in şutu kalenin üstünden az farkla auta gitti. 66'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunu kaleci Dioudis kontrol etti. 69'uncu dakikada Sivasspor geçti. Sağ kanattan son çizgiye inen Turgunboyev ceza alanına girip ön direğe doğru ortasını yaptı. Kaleci Dioudis'ten seken top ceza sahası yayı içerisinde Charisis'in önüne düştü. Charisis’in şutunda top savunmadan geri döndü. Yaşanan karambolde penaltı noktasının gerisinde olan Balde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 69'uncu dakikada attığı golün ardından formasını çıkartan Balde, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 83'üncü dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Moutoussamy’in pasıyla topla buluşan Murat Paluli, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. 88'inci dakikada Gaziantep FK farkı 1’e indirdi. Kale içinde seken topu iyi kontrol eden Kodro yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu: 3-2. Karşılaşma Sivasspor’un 3-2’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

STAT: Yeni 4 Eylül HAKEMLER: Mehmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu SİVASSPOR: Nikolic - Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy (Dk. 84 Camara), Charisis, Turgunboyev, Balde, Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Manaj (Dk.42 Bekir) (Dk.84 Koita) GAZİANTEP FK: Dioudis - Viana, Ertuğrul (Dk.73 Sorescu), Saborit, Emre, Mandouki (Dk. 84 Mirza), Okereke, Ogün (Dk. 67 N'Diaye), Maxim (Dk.66 Kozlowski), Lungoyi (Dk.85 İlker), Kodro GOLLER: Dk. 37 Manaj, Dk. 69 Balde, Dk. 83 Murat (Sivasspor) - Dk. 5 (P) Maxim, Dk. 88 Kodro (Gaziantep FK) KIRMIZI KART: Dk. 69 Balde (Sivasspor) SARI KARTLAR: Nikolic, Turgunboyev, Uğur (Sivasspor) - Maxim, Lungoyi, Mandouki, Kodro, Kozlowski, Sorescu (Gaziantep FK)