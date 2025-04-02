Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 18 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Yalova'dan Erzincan'a giden E.C. yönetimindeki Başak Turizm yolcu otobüsü Sivas-Erzincan karayolu İmranlı ilçesi merkez girişinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada, 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.
Yaralılar, İmranlı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
*Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.