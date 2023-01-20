O kentimiz asrın en sıcak 20 Ocak'ını yaşadı!

İstanbul'da, İSKİ'nin bugün açıkladığı verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'a düştü. Yağmur ve karın yağmaması, sıcaklığın ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve kuraklık tehlikesinin oluşması üzerine cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası edildi.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul Müftülüğü'nün talimatı ile kentteki bütün camilerde hutbenin ardından 'Yağmur Duası' yapıldı. Avcılar Merkez Ulu Camii'nde de yüzlerce kar ve yağmur yağması için dua etti.

KÜRESEL ISINMA VE KURAKLIK TEHLİKESİ

Son yıllarda artan küresel ısınma ve beraberinde yaşanan kuraklık her gecen gün etkisini biraz daha hissettiriyor.

BAHARIN HABERCİSİ ÇİÇEKLER AÇIYOR

İHA'da yer alan habere göre kış mevsiminin ortasında olmamıza rağmen halen kar yağmaması, daha kış gelmeden baharın habercisi çiçeklerin açması, ayıların kış uykusuna yatmaması şaşkınlıklara neden oluyor.

1974'ÜN 20 OCAK'INDA EKSİ 24 DERECEYDİ

Türkiye’nin en soğuk illerinden biri olan, kış aylarında Sibirya’yı aratmayan Sivas da, yaşanan mevsimsel kaymadan etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 1930 yılından günümüze kadar tuttuğu kayıklara göre Sivas’ta 20 Ocak tarihlerinde ölçülen en düşük hava sıcaklığı 1974 yılında sıfırın altında 24 derece oldu.

Tüm yılların genel ortalaması alındığında 20 Ocak tarihlerinde ölçülen ortalama en düşük sıcaklık sıfırın altında 8.5 derece olurken ortalama en yüksek sıcaklık ise 0.3 derece oldu.

93 YILIN REKORU KIRILDI: 14 DERECE

Sivas’ta son 93 yılda 20 Ocak tarihlerinde ölçüler en yüksek hava sıcaklığı 9.6 derece olurken bugün termometreler 14 dereceyi gösterdi. Meteoroloji genel müdürlüğü tarafından tespit edilen bu sıcaklık son 93 yılın rekoru oldu.

TİŞÖRTLE ÇIKIP DONDURMA YEDİLER

Sivaslılar bu mevsimde hiç bu kadar sıcak bir havayla karşılaşmadıklarını belirterek, ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını dile getirdiler. Montların çıkartıldığı Sivas’ta birçok kişinin tişörtlerle dışarı çıktığı görüldü.

Bu tarihte Sibirya soğuklarının yaşanması gereken Sivas’ta tarihi kent meydanında tişörtlerle oturup dondurma yiyen gençler dikkat çekti.