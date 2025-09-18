Habertürk
        Sivas'ta otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ta içerisinde yaşları 16 ile 17 arasında değişen 3 çocuğun bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı. Patlamada 1 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 18.09.2025 - 00:50 Güncelleme: 18.09.2025 - 00:58
        Otomobilde çakmak gazı patladı: 1 ölü, 2 yaralı
        Olay, saat 23.00 sıralarında Diriliş Mahallesi Salı Pazarı içerisinde meydana geldi. İçerisinde E.Ü. (17), E.Ü. (17) ve M.T.Y'nin (16) bulunduğu park halindeki otomobilde çakmak gazı patladı.

        Patlamayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde 1'i ağır 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan E.Ü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        #sivas
        #haberler
        #Son dakika haberler
