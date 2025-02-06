Sivas'ta otobüs TIR'a arkadan çarptı: 25 yaralı
Sivas'ta kar yağışının etkili olduğu Gölova ilçesinde otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı
Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.
AA'nın haberine göre; kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan karayolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.