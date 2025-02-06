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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta otobüs TIR'a arkadan çarptı: 25 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta otobüs TIR'a arkadan çarptı: 25 yaralı

        Sivas'ta kar yağışının etkili olduğu Gölova ilçesinde otobüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 25 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 02:18 Güncelleme: 06.02.2025 - 02:18
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        Sivas'ta otobüs TIR'a arkadan çarptı: 25 yaralı
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        Sivas'ın Gölova ilçesinde otobüsün TIR'a arkadan çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; kar yağışının etkili olduğu Sivas-Erzincan karayolunun Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde, yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, arama kurtarma, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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