Sivas'ta 4.7 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta saat 11.29'de 4.7, saat 11.39'da da 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi. Depremler nedeniyle eğitime bugün için ara verildi.
Sivas merkezli saat 11.29'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada deprem yerin 10 km derinliğinde oluştu.
Deprem Sivas ve çevre illerden de hissedildi.
Saat 11.39'da da 4. Büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte şu ana kadar olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Şimşek, "İlimiz merkezli 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl genelinde taramalarımız devam etmekte olup şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmemiştir. Allah, ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
"OLUMSUZLUK YOK"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yaptığı açıklamada "Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." bilgisini verdi.
Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.
EĞİTİME BİR GÜN ARA
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı Hacıali ve Ağılkaya köylerinde meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki iki depremin ardından 17 Ekim 2024 Perşembe günü il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullandı.