AFAD, 23.00'da Sivas Divriği'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 13.26 kilometre olarak duyuruldu.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 6 HAZİRAN 2020

2020.06.06 23:32:35 37.2473 36.9217 10.6 -.- 2.6 -.- NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2020.06.06 23:24:41 38.8327 26.7765 5.3 -.- 2.2 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.06.06 23:00:24 39.3380 37.9423 5.0 -.- 3.7 3.7 KARAAGACLI-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

2020.06.06 22:23:09 35.9920 28.0982 5.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 22:08:07 37.3400 35.8848 5.3 -.- 2.2 -.- COKAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.06.06 21:35:55 38.4485 39.1363 12.1 -.- 1.9 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.06.06 21:05:17 35.5110 26.7453 9.5 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 20:45:34 35.9002 28.2467 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 20:38:08 35.5312 26.7595 15.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 20:35:56 35.5455 26.7652 10.9 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 20:25:13 38.3407 38.8847 25.5 -.- 1.2 -.- UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel

2020.06.06 20:24:30 35.3752 26.8043 10.1 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.06.06 20:07:30 36.4835 27.5757 2.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 20:00:29 35.5652 26.7253 7.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2020.06.06 19:51:22 35.4912 26.8045 9.5 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel