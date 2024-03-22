Sivas'ta 1 ilçede eğitime kar engeli
Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.
SUŞEHRİ'NDE KAR YAĞIŞIFotoğraf: AA
Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Akşam başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.
SİVAS KENT MERKEZİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜFotoğraf: İHA
AA'nın haberine göre; Sivas kent merkezinde de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
*Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.