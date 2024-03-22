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        Haberler Gündem Hava Durumu Sivas'ta 1 ilçede eğitime kar engeli

        Sivas'ta 1 ilçede eğitime kar engeli

        Sivas'ta etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 00:57 Güncelleme: 22.03.2024 - 01:16
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        Sivas'ta 1 ilçede eğitime kar engeli
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        Sivas'ın Akıncılar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

        Akıncılar Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle 22 Mart Cuma günü ilk, orta ve liselerde eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

        SUŞEHRİ'NDE KAR YAĞIŞI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Sivas'ın Suşehri ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Akşam başlayan kar yağışının ardından ilçe merkezi beyaza büründü. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

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        SİVAS KENT MERKEZİ DE BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        AA'nın haberine göre; Sivas kent merkezinde de bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

        *Haberin ilk fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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