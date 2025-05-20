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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas haberleri: 1.5 yaşındaki Metehan KKKA kurbanı oldu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!

        Sivas'ta, 2 gün önce vücuduna kene yapışan ve Tokat'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1.5 yaşındaki bebek Metehan Tütüncü, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazeye katılanların maske taktığı görüldü. Sivas Valiliği, KKKA'ya karşı alınacak önlemlerle ilgili açıklamada bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 13:29 Güncelleme: 20.05.2025 - 15:42
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        1.5 yaşındaki Metehan bebek KKKA kurbanı oldu!
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        Sivas'ta yürek yakan olay, Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde yaşandı. Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1.5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'nün vücuduna 2 gün önce kene yapıştı.

        BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'daki habere göre ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        DÜN AKŞAM HAYATINI KAYBETTİ

        Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

        Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi. Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.

        MASKE TAKARAK CENAZEYE KATILDILAR

        Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü. Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.

        SİVAS VALİLİĞİ'NDEN KKKA UYARISI

        Sivas Valiliği'nden yapılan, yazılı açıklamada, hayati risk taşıyan KKKA'ya karşı alınacak basit ancak etkili önlemlerle hem bireysel hem de toplumsal sağlığın korunmasının mümkün olduğu belirtildi.

        Açıklamada, "Sivas ve çevre illerde, mevsim ve çevresel faktörlerin etkisiyle dönemsel olarak artış gösteren KKKA vakalarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir" ifadesine yer verildi.

        BU ÖNLEMLERE DİKKAT EDİN!

        Vatandaşlara KKKA virüsünü bulaştıran kenelere karşı alacakları önlemler hakkında da bilgiler verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanı gibi riskli bölgelere gidilirken vücudu örten, açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Pantolon paçaları çorapların içine sokulmalı, dönüşte vücut, özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasık ve diz arkası gibi bölgeler dikkatlice kontrol edilmelidir.

        "KENEYE ÇIPLAK ELLE MÜDAHALE ETMEYİN"

        Vücuda tutunan keneye kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemeli, kolonya, sigara gibi maddelerle çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Keneye maruz kalan vatandaşlarımız en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

        "HALSİZLİK, ATEŞ, BAŞ AĞRISI, BULANTI VE KUSMA"

        Hayvanların üzerindeki kenelere elle dokunulmamalı, hayvanların kanı ve vücut sıvılarıyla temastan kaçınılmalıdır. Kene temasının ardından 10 gün içinde halsizlik, ateş, iştahsızlık, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal gibi şikayetler görülürse zaman kaybedilmeden sağlık birimine gidilmelidir."

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