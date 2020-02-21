21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Anofel cinsinde sivrisineklerin taşıdığı bir mikrobun oluşturduğu ateşli bir hastalıktır. Türkiye'de sıtma olarak bilinen hastalık, dünyanın birçok yerinde malarya olarak adlandırılır. Peki sıtma hastalığı nasıl bulaşır? Sıtma hastalığı nasıl ortaya çıkar? İşte sıtma hastalığı hakkında merak edilenler...
Sıtma nasıl bulaşır? Nasıl ortaya çıkar?
Sıtma mikrobu; anofel türü olan bir sivrisineğin sokması sonucunda oluşan titreme, ter ve ateş nöbeti ile baş gösteren bulaşıcı olan bir hastalıktır. Enfeksiyonel bir hastalık olan sıtma; kanda hareket eden çok fazla çeşidi olan bir hücreli hayvana(hemetozoa) bağlı olarak oluşur.
Sıtma üç çeşit olarak ortaya çıkar;
• Plasmodium malariae
• Plasmodium falciparum
• Plasmodium vivax
Anofel cinsi sivrisinekle bu hematozoa ile insana taşınır. Kandaki alyuvarlar içerisinde asalak olarak yaşamaya başlar. Sivrisinek bu asalaklı kanı emer; kanda olan hemotozoa başkalaşma süreci olarak anofelin bedeninde tamamlamaya başlar. Bu sayede hastalık taşıyıcı olarak sivrisinekler görev almış olur. Bu virüsün bulunduğu kimse de kaynağıdır. Tropikal ülkelerde çok sık rastlanan bir hastalıktır.
15 günlük bir kuluçka süresi yaşanır. Sonrasında sıtma bulaştırılmaya başlanılır. Ateşle oluşan mide ağrısı olarak oluşur ve fark edilmeden bulaşır. Kansızlık hali, dalakta büyüme, titremeyle gelen yüksek ateşle biten nöbetler en belirgin belirtileridir. Plasmodium vivax ya da Plasmodium falciparum etkisi ile ateş üç gün sürer. Her üç günde tekrarlanan ateş 4. Günde eklenir ve bu etken de Plasmadium malariae ile oluşmaktadır.
Sıtma Tedavisi
Tedavisi olan bir hastalıktır. Kötü tedavi ya da edilmeyen tedavi sonucunda ölüme neden olan ateşli nöbetler görülür. Sonrasında soğuk titremeler , koma hali ile ölümle sonuçlanır. Sıtma tedavisinde kullanılan kinin gibi etkisi olan bazı bileşikler kullanılır. Koruyucu olarak kinin ve sıtmayı önleyen ilaçlar verilir. Sıtma salgını olan ülkelere gitmeden önce bu koruyucular uygulanmalıdır. Ayrıca sıtma mikrobu taşıyan sivrisineklerin olduğu bataklıklar ve alanlar ilaçlanarak kurutulmaya çalışılarak önlem alınır.
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