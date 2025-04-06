Site görevlisi, sitede oturan husumetlisini öldürdü

Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'ta bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre, site görevlisi Gültekin Y., sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip yaraladı.

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İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gültekin Y. ise olay yerinde polise teslim oldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.