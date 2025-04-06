Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Site görevlisi, sitede oturan husumetlisini öldürdü - Güncel haberler

        Site görevlisi, sitede oturan husumetlisini öldürdü

        Konya'da 48 yaşındaki site görevlisi Gültekin Y., sitede oturan 44 yaşındaki husumetlisi Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, tüfekle ateş ederek öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 06:36 Güncelleme: 06.04.2025 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Site görevlisi, sitede oturan husumetlisini öldürdü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Olay, saat 01.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Kargı Sokak'ta bir sitede meydana geldi.

        İddiaya göre, site görevlisi Gültekin Y., sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip yaraladı.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gültekin Y. ise olay yerinde polise teslim oldu.

        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Konya
        #konya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Tartışma hastanede bitti
        Tartışma hastanede bitti
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Olaylı derbinin cezaları açıkladı!
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        Netanyahu’dan Beyaz Saray’a tartışmalı ziyaret
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        "Ukrayna yalan makinesine başvuracak"
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Kasımpaşa U17 Takımı şampiyon!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        Yengesi ile 2 yeğenini katletti! 'Kanlı' miras!
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Habertürk Anasayfa