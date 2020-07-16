Sistit; genellikle kadınlarda görülen sık ve ani idrar yapma isteğiyle ortaya çıkan koli basili mikroorganizmasının meydana getirdiği idrar torbası iltihaplanmasıdır. Kadınlarda daha fazla görülmesinin sebebi uretranın kısa olmasından kaynaklanmaktadır. Bu hastalığın oluşmasına etkenler; cinsel birleşim, genital bölgenin temiz olmaması, idrarın uzun süre yapılmaması, idrar yollarında meydana gelen hastalıklar, üreme organları ve böbreklerde yaşayan bakteri sayılarının artması, menopoz döneminde olan kişilerde östrojen hormonu seviyesinin düşmesi şeklindedir. Önemsenmesi gereken bir hastalıktır ve belirtileri görüldüğü takdirde hemen doktora başvurulmalıdır. Tedaviye başlanmadığı zaman idrar yollarında ve böbreklerde kalıcı hasarlar yaratabilmektedir.

Sistit belirtileri;

Sık idrar yapma,

İdrar yapıldıktan sonra tam yapamamış hissi oluşması,

İdrar yapma sırasında ve öncesinde yanma ve sızlamaların oluşması,

Ani terleme ve ateş,

Mide bulantısı ve kusma,

Makatta ağrı oluşumu,

Cinsel ilişki sırasında ağrı,

İdrarda kötü koku,

İdrarın bulanık olması,

Yorgunluk hissi şeklinde görülmektedir.

Bu belirtiler görüldüğünde doktora başvurulmalıdır. Doktor sistit tanısı koyduktan sonra antibiyotik tedavisine başlar ve hastalığın geçmesi sağlanır. Antibiyotik ile görülen belirtiler kısa sürede geçmektedir.

Sistik aniden gelişen bir hastalık olduğundan dolayı çok dikkat edilmesi gerekmektedir.

Hastalığın oluşumunu önlemek için alınması gereken önlemler;

Soğuk havalarda ayakların sıcak tutulması sağlanmalıdır.

Sigara ve alkol kullanımı minimum seviyede olmalıdır, gerektiğinde kesilmelidir.

Düzensiz ve rastgele cinsel ilişki yaşamaktan kaçınılmalıdır.

Baharatlı, acı ve ekşi olan gıdaların tüketimi azaltılmalıdır.

İdrar geldiği takdirde uzun süreli tutulmamalıdır.

Tuvalet yapıldıktan sonra genital bölge önden arkaya doğru temizlenmelidir.

Cinsel ilişkiden hemen sonra idrar yapılması sağlanmalıdır.

İdrarı sulandırmak için bol su tüketilmelidir.

Doğum kontrol yönteminden kaynaklanan sistit oluşumu varsa; başka bir yöntem tercih edilmelidir.

Bu gibi durumlara dikkat ederek sistit oluşumunu büyük oranda önlemeniz mümkün olmaktadır.