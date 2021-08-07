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Şişli Teşvikiye’de, Hüsrev Gerede Caddesi’nde bulunan Öğretmenevi’nde yapılan düğünler, organizasyonlar, yıllardır çevre sakinlerinin kabusu olmuş durumda. Çok yüksek desibelle, herhangi bir ses yalıtım önlemi alınmaksızın müzik yayını yapılması, bölge halkını bezdirdi. Aslında bu, yeni değil uzun yıllara dayanan bir sorun. Ne var ki tüm şikayetlere, itirazlara rağmen değişen bir şey olmuyor.

HER AKŞAM AYARSIZ SES

Habertürk'ün geçmiş yıllarda da gündeme getirdiği bölgedeki gürültü terörü, koronavirüs kısıtlamalarının kalkıp düğün organizasyonlarının arttığı şu günlerde çığrından çıkmış halde. Her akşam müzik sesinin ayarsız bir şekilde yükseldiği mekan, Teşvikiye’yi inletiyor.

YILLARDIR ŞİKAYET VAR

Ne ilginçtir ki yıllar içinde şikayetlere konu olan bu problemle ilgili hiçbir adım atılmıyor. Şişli Belediyesi zabıta ekipleri yüksek ses şikayetleri üzerine öğretmenevine gidip uyarıda bulunuyor, müzik sesi kısılıyor fakat ekipler arkasını döner dönmez yine son ses müzik yayını başlıyor.

2009'DAN BERİ GÖREVDE

Şişli Öğretmenevi yönetimi ise, Teşvikiye sakinlerinin bu gürültü terörüne karşı itirazlarını, şikayetlerini görmezden geliyor. Şişli Öğretmenevi Müdürü Aydın Bingöl, 2009 yılından beri burada görev yapmasına rağmen kendisine ulaşan şikayetlere kulaklarını tıkıyor.