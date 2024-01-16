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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şişli'de mühendis evinde ölü bulundu: 2 arkadaşı gözaltında

        Şişli'de mühendis evinde ölü bulundu: 2 arkadaşı gözaltında

        İstanbul Şişli'de 49 yaşındaki mühendis evinde ölü bulundu. Evde kan izleri tespit eden polis, olayı ihbar eden mühendisin 2 arkadaşını gözaltına aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 05:49 Güncelleme: 16.01.2024 - 05:51
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        Şişli'de mühendis evinde ölü bulundu: 2 gözaltı
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        Şişli'de yaşayan mühendis Fatih Aksin (49), evinde ölü bulundu. Evin içinde kan izleri belirleyen polis, ihbarda bulunan ve "Eve darbedilmiş halde geldi, bir süre sonrada hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren mühendisin 2 arkadaşını gözaltına aldı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Olay, saat 22.00 sıralarında Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta bulunan 3 katlı aparatmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre polisi arayan kişiler, arkadaşları Fatih Aksin'in evde hayatını kaybettiğini bildirdi. Bunun üzerine adrese gelen polis ve sağlık ekipleri Fatih Aksin'in (49) öldüğünü belirledi.

        EVDE KAN İZLERİ BULUNDU

        DHA'nın haberine göre; evde kan izlerine rastlayan polis ekipleri, "Arkadaşımız eve darbedilmiş bir şekilde geldi ve bir süre sonra da hayatını kaybetti" şeklinde ifade veren 2 kişiyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

        Olay yeri inceleme polislerinin çalışması ve savcının incelemesinden sonra mühendis olduğu öğrenilen Fatih Aksin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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