Şişli'de metruk binada çıkan yangında 1 kişi öldü
İstanbul Şişli'de tek katlı metruk binada yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, binada yanmış cansız beden bulundu
Şişli'de yangın çıkan tek katlı metruk binada bir kişi ölü bulundu.
Fulya Mahallesi Fikir Sokak'taki metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı binanın çatısını sardı.
YANMIŞ CANSIZ BEDEN BULUNDUFotoğraf: DHA
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. AA'nın haberine göre; soğutma çalışmaları sırasında binada yanmış cansız beden bulundu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDIFotoğraf: İHA
Cansız beden, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından morga götürüldü.
Polisin yangınla ilgili soruşturma başlattı.
*Haberin ilk fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.